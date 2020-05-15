Новий етап виходу з карантину повинен відбуватися кожні 10 днів, - МОЗ

Фото: Максим Степанов (facebool Stepanov MV)

Кожному етапу виходу з карантину відповідають певні критерії

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні нові етапи ослаблення карантинних заходів повинні відбуватися кожні десять днів, якщо епідеміологічна ситуація не буде погіршуватися. При цьому він зазначив, що кожному етапу виходу з карантину відповідають певні критерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра охорони здоров'я BBC Україна.

"Кожному етапу виходу з карантину відповідають певні критерії - це рівень захворюваності, порівняння випадків захворюваності сім днів до семи днів попередніх, заповненість ліжок у лікарнях. Важливі виконання всіх цих критеріїв", - зазначив міністр.

Він також заявив, що якщо критерії не виконані - обмеження знімати не будуть.

"Ми побачили, що кожні десять днів ми можемо переходити на інший етап. 22 травня, потім 1 червня, 11 червня. У кожному етапі будуть певні пом'якшення", - додав міністр.

Зазначимо, що карантин в Україні буде діяти до 22 травня, однак прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що продовження карантинних заходів і після.

Нагадаємо, станом на ранок 15 травня в Україні підтверджено 17 330 випадків зараження COVID-19. При цьому за минулу добу заразилися 483 осіб. Це вже третій день поспіль, коли в країні фіксують зростання кількості нових захворювань. Померли за добу ще 20 пацієнтів. Всього жертвами COVID-19 стали 476 осіб.

Автор: Валерія Мрачковська