В Рязани атакована авиабаза, а в Новороссийске порт, где базируются носители ракет, - ЦПД

Фото: в России атакована авиабаза и порт (росСМИ)

В Рязани могла быть атакована авиабаза Дягилево. В Новороссийске Краснодарского края РФ атакован порт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко в Telegram.

"Рязань - удары по авиабазе Дягилево. Одна из ключевых авиабаз стратегической авиации РФ", - говорится в сообщении. Также Коваленко сообщил, что в Новороссийске под удар попал порт, где Россия держит свои ракетоносители, участвующие в обстрелах Украины. Стоит добавить, что на авиабазе Дягилево дислоцирован 43-й центр боевого применения и переучивание летного состава, оснащенный самолетами Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ, Ан-26, а также 203-й отдельный авиаполк самолетов-заправщиков, оснащенный Ил-78. Рядом с авиабазой находится 360-й авиационный ремонтный завод. скриншот google.com/maps Новороссийск - это ключевой порт Черноморского флота РФ. После поражения портов и кораблей в Крыму именно в Новороссийск россиян перебазировали свой флот. скриншот google.com/maps