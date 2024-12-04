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В Рязани атакована авиабаза, а в Новороссийске порт, где базируются носители ракет, - ЦПД

Рязань, Среда 04 декабря 2024 09:50
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В Рязани атакована авиабаза, а в Новороссийске порт, где базируются носители ракет, - ЦПД Фото: в России атакована авиабаза и порт (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

В Рязани могла быть атакована авиабаза Дягилево. В Новороссийске Краснодарского края РФ атакован порт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко в Telegram.

"Рязань - удары по авиабазе Дягилево. Одна из ключевых авиабаз стратегической авиации РФ", - говорится в сообщении.

Также Коваленко сообщил, что в Новороссийске под удар попал порт, где Россия держит свои ракетоносители, участвующие в обстрелах Украины.

Стоит добавить, что на авиабазе Дягилево дислоцирован 43-й центр боевого применения и переучивание летного состава, оснащенный самолетами Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ, Ан-26, а также 203-й отдельный авиаполк самолетов-заправщиков, оснащенный Ил-78.

Рядом с авиабазой находится 360-й авиационный ремонтный завод.

В Рязани атакована авиабаза, а в Новороссийске порт, где базируются носители ракет, - ЦПД

скриншот google.com/maps

Новороссийск - это ключевой порт Черноморского флота РФ. После поражения портов и кораблей в Крыму именно в Новороссийск россиян перебазировали свой флот.

В Рязани атакована авиабаза, а в Новороссийске порт, где базируются носители ракет, - ЦПД

скриншот google.com/maps

Ночные взрывы в России

Напомним, в ночь на 4 декабря в Новороссийске заявили о взрывах. Мэр российского города сообщил о якобы работе ПВО.

Сегодня ночью также громко было в Рязани в районе авиабазы Дягилево. В сети публиковали видео со взрывами. Россияне пожаловались на атаку дронов.

В Минобороны РФ заявили, что за ночь якобы перехватили и уничтожили 24 украинских беспилотника. Шесть якобы сбили над Ростовской областью, пять - над Брянской, четыре - над Белгородской, три - над Рязанской, один - над Астраханской и пять - над Краснодарским краем РФ.

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