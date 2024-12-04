В РФ жалуются на взрывы в районе рязанской авиабазы

В районе военного аэродрома "Дягилево" на окраине города Рязань (Российская Федерация) этой ночью, 4 декабря, раздались взрывы. В регионе работали системы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание Astra .

Местные жители рассказали представителям российских СМИ, что взрывы в районе Дягилево, где находится авиабаза, были слышны около четырех часов.

Также росмедиа пишут, что у Рязани будто бы были слышны звуки, характерные для беспилотников. Сообщается также о работе сил и средств противовоздушной обороны.

Добавим, под утро в интернете было обнародовано видео со взрывом в районе Рязани.

Вместе с тем заявлений представителей местных властей относительно ситуации в Рязани и районе - нет.

Справка: на авиабазе Дягилево, по открытым данным, дислоцированы 43-й Центр боевого применения и переучивание летного состава (ЦБО ПЛС), оснащенный самолетами Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ, Ан-26.

Кроме того, на этом аэропорту расположен 203-й отдельный авиаполк самолетов-заправщиков, оснащенный самолетами-заправщиками Ил-78. А рядом с авиабазой Дягилев также расположен 360-й авиационный ремонтный завод.

Отметим также, что расстояние от Рязани до границы с Украиной составляет около 700 км.

Аэродром Дягилево в Ростовской области на карте (фото: скрин wikipedia.org)

Атаки на аэродром Дягилево

Еще в конце 2022 года в декабре на авиабазе Дягилево в результате взрывов были повреждены стратегический бомбардировщик Ту-95МС и бомбардировщик дальней авиации Ту-22М3. Также там был поражен грузовик-авиазаправщик, погибли и были ранены несколько военных РФ.

Российская сторона заявляла, что тогда Дягилево было атаковано украинскими дронами.

А в Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали, что 5 декабря 2022 года российская авиабаза "Дягилево" была атакована с помощью беспилотников Ту-141 "Стриж". Они были начинены взрывчаткой.

Также напомним, в ночь на 27 июля на аэродроме Дягилево также прогремели взрывы на фоне заявлений о воздушной атаке с применением БПЛА.