В Новороссийске заявили о взрывах и работе ПВО

В районе города Новороссийск (Краснодарский край, РФ) в ночь на 4 декабря прогремели взрывы. В регионе велась работа систем противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэрию Новороссийска, а также местные паблики и росмедиа.

Сирена звучала в Новороссийске около получаса ночи по местному времени, и объявлялось об угрозе воздушной атаки с применением беспилотников.

Позже мэр Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что в городе работает ПВО. Он также рассказал, что все службы "приведены в состояние боевой готовности".

А заместитель председателя Новороссийска Александр Яменсков заявил в своем Telegram-канале, что запрещено снимать и выкладывать кадры работы противовоздушной обороны, а также "средства защиты объектов атаки, работы специальных и оперативных служб в социальные сети".

В новороссийских чатах писали о серии взрывов, которые слышали как в самом городе, так и в окрестностях.

Жители Новороссийска рассказали Telegram-каналу SHOT, что "в небе над городом было слышно от двух до пяти взрывов над акваторией Черного моря".

В местных Telegram-каналах также высказывалось недовольство, что объявление о воздушной опасности появилось после звуков взрывов.

В мэрии Новороссийска пояснили, что сирена и оповещения не дали заранее потому, что местные власти "отталкиваются от оперативной информации военных".

"Решение принимается, когда есть реальная угроза для жителей. Делается это для того, чтобы не было лишней паники и привыкания населения к сиренам, когда жители не реагируют", - рассказал Яменсков.

Также в мэрии высказались о работе ПВО и заявили, что якобы "сбитие было над морем".