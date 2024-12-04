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В Новороссийске заявили о взрывах и работе ПВО

Новороссийск, РФ, Среда 04 декабря 2024 03:05
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В Новороссийске заявили о взрывах и работе ПВО Иллюстративное фото: в Новороссийске сообщают о взрывах (росСМИ)
Автор: Владимир Костырин

В районе города Новороссийск (Краснодарский край, РФ) в ночь на 4 декабря прогремели взрывы. В регионе велась работа систем противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэрию Новороссийска, а также местные паблики и росмедиа.

Сирена звучала в Новороссийске около получаса ночи по местному времени, и объявлялось об угрозе воздушной атаки с применением беспилотников.

Позже мэр Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что в городе работает ПВО. Он также рассказал, что все службы "приведены в состояние боевой готовности".

А заместитель председателя Новороссийска Александр Яменсков заявил в своем Telegram-канале, что запрещено снимать и выкладывать кадры работы противовоздушной обороны, а также "средства защиты объектов атаки, работы специальных и оперативных служб в социальные сети".

В новороссийских чатах писали о серии взрывов, которые слышали как в самом городе, так и в окрестностях.

Жители Новороссийска рассказали Telegram-каналу SHOT, что "в небе над городом было слышно от двух до пяти взрывов над акваторией Черного моря".

В местных Telegram-каналах также высказывалось недовольство, что объявление о воздушной опасности появилось после звуков взрывов.

В мэрии Новороссийска пояснили, что сирена и оповещения не дали заранее потому, что местные власти "отталкиваются от оперативной информации военных".

"Решение принимается, когда есть реальная угроза для жителей. Делается это для того, чтобы не было лишней паники и привыкания населения к сиренам, когда жители не реагируют", - рассказал Яменсков.

Также в мэрии высказались о работе ПВО и заявили, что якобы "сбитие было над морем".

В Новороссийске заявили о взрывах и работе ПВО

Напомним, что в Новороссийске, а также в районе других населенных пунктов Краснодарского края РФ, взрывы раздаются далеко не впервые.

Так, например, в конце ноября взрывы гремели в районе города Туапсе, и местные власти заявляли о работе ПВО из-за дроновой атаки. А 22 июля в результате операции Сил обороны Украины был атакован в Туапсе нефтеперерабатывающий завод, на котором возник пожар.

Кроме того, перед этим БПЛА атаковали военный аэродром РФ в Краснодарском крае, расположенном у станицы Кущевская.

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Краснодарский край Взрывы Атака дронов
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