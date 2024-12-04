У Рязані атакована авіабаза, а в Новоросійську порт, де базуються носії ракет, - ЦПД

Фото: у Росії атаковано авіабазу та порт (росЗМІ)

У Рязані могла бути атакована авіабаза Дягілєво. У Новоросійську Краснодарського краю РФ атакований порт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка в Telegram.

"Рязань - удари по авіабазі Дягілєво. Одна з ключових авіабаз стратегічної авіації РФ", - йдеться у повідомленні. Також Коваленко повідомив, що у Новоросійську під удар потрапив порт, де Росія тримає свої ракетоносії, які беруть участь в обстрілах України. Варто додати, що на авіабазі Дягілєво дислоковані 43-й центр бойового застосування та переучування льотного складу, оснащений літаками Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ, Ан-26, а також 203-й окремий авіаполк літаків-заправників, оснащений Іл-78. Поруч з авіабазою розташований 360-й авіаційний ремонтний завод. скриншот google.com/maps Новоросійськ - це ключовий порт Чорноморського флоту РФ. Після ураження портів та кораблів у Криму саме у Новоросійськ росіян перебазували свій флот. скриншот google.com/maps