Спасают на воде даже с оружием: в Минобороны сказали, как "изменятся" бронежилеты и для кого

Что такое элемент положительной плавучести

Гражданам рассказали, что агентство "Государственный оператор тыла" (DOT) Минобороны Украины впервые закупает бронежилеты, которые имеют элемент положительной плавучести.

Речь идет о базовой модульной комплектации, к которой добавлен специальный модуль (элемент положительной плавучести), предназначенный для использования при выполнении задач на воде.

Уточняется, что он был разработан и утвержден Центральным управлением развития материального обеспечения.

Элемент положительной плавучести (иллюстрация: mod.gov.ua)

Как "работает" этот элемент и зачем нужен

В министерстве сообщили, что этот специальный модуль (элемент положительной плавучести) позволяет в случае контакта с водой превратить бронежилет в спасательное средство, которое способно удерживать на поверхности воды военнослужащего:

в полном обмундировании;

в средствах индивидуальной защиты;

с оружием и полным боекомплектом.

"Это снижает риски для личного состава во время операций на море или в районах с водными преградами", - подчеркнули в МОУ.

Специальный модуль к бронежилетам может спасать бойцов на воде (иллюстрация: mod.gov.ua)

На кого рассчитаны бронежилеты со спецмодулем

Согласно информации МОУ, бронежилеты с элементом положительной плавучести предусмотрены для использования:

силами Военно-морских сил;

подразделениями специальных операций.

"Которые выполняют задачи в прибрежной и водной обстановке", - уточнили в министерстве.

В завершение гражданам напомнили, что при разработке и закупке средств индивидуальной защиты приоритетом является жизнь военнослужащего.

"Именно поэтому внедрение элемента положительной плавучести рассматривается не как опция, а как безусловная необходимость. Такой подход повышает уровень безопасности при выполнении задач в прибрежной зоне или на воде", - подытожили в Минобороны.