Общество Образование Деньги Изменения

Спасают на воде даже с оружием: в Минобороны сказали, как "изменятся" бронежилеты и для кого

DOT закупает бронежилеты для военных, которые имеют элемент положительной плавучести (фото: mod.gov.ua)
Автор: Ирина Костенко

В Министерстве обороны Украины рассказали, что "Государственный оператор тыла" впервые закупает бронежилеты, которые имеют элемент положительной плавучести (что превращает их при необходимости в спасательное средство на воде).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОУ.

Что такое элемент положительной плавучести

Гражданам рассказали, что агентство "Государственный оператор тыла" (DOT) Минобороны Украины впервые закупает бронежилеты, которые имеют элемент положительной плавучести.

Речь идет о базовой модульной комплектации, к которой добавлен специальный модуль (элемент положительной плавучести), предназначенный для использования при выполнении задач на воде.

Уточняется, что он был разработан и утвержден Центральным управлением развития материального обеспечения.

Элемент положительной плавучести (иллюстрация: mod.gov.ua)

Как "работает" этот элемент и зачем нужен

В министерстве сообщили, что этот специальный модуль (элемент положительной плавучести) позволяет в случае контакта с водой превратить бронежилет в спасательное средство, которое способно удерживать на поверхности воды военнослужащего:

  • в полном обмундировании;
  • в средствах индивидуальной защиты;
  • с оружием и полным боекомплектом.

"Это снижает риски для личного состава во время операций на море или в районах с водными преградами", - подчеркнули в МОУ.

Специальный модуль к бронежилетам может спасать бойцов на воде (иллюстрация: mod.gov.ua)

На кого рассчитаны бронежилеты со спецмодулем

Согласно информации МОУ, бронежилеты с элементом положительной плавучести предусмотрены для использования:

  • силами Военно-морских сил;
  • подразделениями специальных операций.

"Которые выполняют задачи в прибрежной и водной обстановке", - уточнили в министерстве.

В завершение гражданам напомнили, что при разработке и закупке средств индивидуальной защиты приоритетом является жизнь военнослужащего.

"Именно поэтому внедрение элемента положительной плавучести рассматривается не как опция, а как безусловная необходимость. Такой подход повышает уровень безопасности при выполнении задач в прибрежной зоне или на воде", - подытожили в Минобороны.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Министерство обороны Украины утвердило новый образец маскировочного рисунка ММ-25. Действующий "пиксель" ММ-14 остается, однако появляется и дополнительный вариант камуфляжа (похожий на иностранный Multicam).

Кроме того, мы объясняли, как МОУ впервые централизованно будет обеспечивать раненых военных "пакетами раненого" (комплектами адаптивной одежды и средств гигиены).

Читайте также, как с поставщика взыскали более 28 млн гривен за предоставление некачественных шлемов и бронежилетов для ВСУ.

Министерство обороны УкраиныВооруженные силы Украиныслужба в арміїВойна в УкраинеВоенныйВодоёмы