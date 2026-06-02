Спасался от взрывов: в Киеве во время атаки раненый олененок спрятался под авто (видео)

18:35 02.06.2026 Вт
2 мин
Напуганное животное удалось вызволить с помощью домкрата
aimg Василина Копытко
Олененка доставили в Центр спасения диких животных (скриншот)
В Киеве во время вражеской атаки на Осокорках заметили напуганного олененка, который искал спасения от взрывов под припаркованной машиной.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местные ТГ-каналы.

Олененок ранен, сейчас ему оказывают помощь

По словам очевидцев, напуганное животное пыталось найти укрытие от громких звуков обстрела. На кадрах, обнародованных в сети, заметно, что олененок получил ранения.

Напуганное животное удалось вызволить с помощью домкрата. Неравнодушные прохожие оперативно оказали ему первую помощь.

Потом стало известно, что оленя доставили в Центр спасения диких животных. Специалисты отмечают, что животное находится в состоянии сильного стресса и имеет травмы, поэтому сейчас получает всю необходимую профессиональную помощь.

Травмированного олененка доставили в Центр спасения диких животных (скриншот)

Атака на Киев 2 июня

В ночь на 2 июня Россия в очередной раз осуществила массированный комбинированный удар по Украине, применив баллистические, крылатые и гиперзвуковые ракеты и дроны. Под вражеским ударом оказались Киев, Харьков, Днепр, Сумы и Запорожье.

После ударов баллистикой часть Киева осталась без света, а общественный транспорт в столице временно курсирует с изменениями из-за повреждения контактной сети.

В результате атаки повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура. Известно о шести погибших, более 80 человек получили ранения.

Российские войска для атаки использовали около 70 ракет и почти 700 дронов. Большинство удалось сбить, но зафиксировано попадание десятков баллистических ракет - их трудно ликвидировать нашим ПВО.

