Спасатели вывезли из прифронтовой зоны в Запорожье 4 поколения одной семьи
Спасатели вывезли из опасной зоны в Запорожье трех женщин и трех детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины в Facebook.
Все спасенные - одна семья: 81-летняя бабушка, 57-летняя мать и 37-летняя дочь со своими тремя детьми: 14-летним подростком, 9-летней девочкой и мальчиком, которому недавно исполнился один год.
"Их дом содрогался от взрывов, а страх за жизнь малышей становился невыносимым", - говорится в сообщении ГСЧС.
Мать несовершеннолетних детей рассказала, что долго колебалась, ехать ли, надеялась, что станет тише.
"Но когда начались постоянные, безжалостные обстрелы, я поняла - дальше тянуть нельзя. Очень за детей волнуюсь. Их жизнь и безопасность - это единственное, что сейчас имеет значение. Мы выехали ради них", - подчеркнула женщина.
ГСЧС в очередной раз обращается ко всем жителям прифронтовых громад: не медлите.
"Не ждите чуда, спасайте себя и своих родных уже сейчас. Ваша жизнь - самое ценное", - подчеркивают представители ведомства.
Эвакуация с прифронтовых территорий
Напомним, ранее из отдельных населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей согласовали обязательную эвакуацию детей вместе с родителями или законными представителями.
Также сообщалось, что за 5 месяцев с прифронтовых территорий Украины эвакуировали 121,5 тысяч человек, среди них около 14 тысяч детей и почти 4 тысячи людей с ограниченной мобильностью.
