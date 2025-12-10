Спасатели вывезли из прифронтовой зоны в Запорожье 4 поколения одной семьи

Спасатели вывезли из опасной зоны в Запорожье трех женщин и трех детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины в Facebook .

Все спасенные - одна семья: 81-летняя бабушка, 57-летняя мать и 37-летняя дочь со своими тремя детьми: 14-летним подростком, 9-летней девочкой и мальчиком, которому недавно исполнился один год.

"Их дом содрогался от взрывов, а страх за жизнь малышей становился невыносимым", - говорится в сообщении ГСЧС.

Мать несовершеннолетних детей рассказала, что долго колебалась, ехать ли, надеялась, что станет тише.

"Но когда начались постоянные, безжалостные обстрелы, я поняла - дальше тянуть нельзя. Очень за детей волнуюсь. Их жизнь и безопасность - это единственное, что сейчас имеет значение. Мы выехали ради них", - подчеркнула женщина.

ГСЧС в очередной раз обращается ко всем жителям прифронтовых громад: не медлите.

"Не ждите чуда, спасайте себя и своих родных уже сейчас. Ваша жизнь - самое ценное", - подчеркивают представители ведомства.