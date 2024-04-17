Спасатели опровергли фейк об эвакуации Харькова: распространяют через Signal

Россияне от имени украинских спасателей распространяют ложную информацию об эвакуации Харькова из-за "угрозы возможного окружения".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram .

В ГСЧС призвали украинцев не доверять сомнительным источникам информации.

"Такие сообщения являются вражеским информационным вбросом, направленным на дестабилизацию ситуации в Украине", - подчеркнули спасатели.

По информации ГСЧС, фейк об эвакуации Харькова распространяют через мессенджер Signal.

Фейки об эвакуации Харькова

Напомним, россияне уже неоднократно распространяли информацию о том, что жителей Харькова якобы эвакуируют. При этом Украина это опровергала.

К примеру, 2 апреля в сети появлялись сообщения якобы от имени ГСЧС насчет эвакуации жителей Харькова и его окрестностей. Причиной называли "угрозу окружения города".

К слову, 1 апреля мэр Харькова Игорь Терехов подчеркивал, что причин для эвакуации жителей города нет.

Городской глава сделал такое заявление после того, как россияне значительно усилили обстрелы Харьковской области. Также для ударов по Харькову враг начал применять управляемые авиационные бомбы.

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