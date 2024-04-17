ua en ru
Ср, 17 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Спасатели опровергли фейк об эвакуации Харькова: распространяют через Signal

Среда 17 апреля 2024 18:03
UA EN RU
Спасатели опровергли фейк об эвакуации Харькова: распространяют через Signal Фото: россияне распространяют фейк об эвакуации Харькова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Россияне от имени украинских спасателей распространяют ложную информацию об эвакуации Харькова из-за "угрозы возможного окружения".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

По информации ГСЧС, фейк об эвакуации Харькова распространяют через мессенджер Signal.

"Такие сообщения являются вражеским информационным вбросом, направленным на дестабилизацию ситуации в Украине", - подчеркнули спасатели.

В ГСЧС призвали украинцев не доверять сомнительным источникам информации.

Фейки об эвакуации Харькова

Напомним, россияне уже неоднократно распространяли информацию о том, что жителей Харькова якобы эвакуируют. При этом Украина это опровергала.

К примеру, 2 апреля в сети появлялись сообщения якобы от имени ГСЧС насчет эвакуации жителей Харькова и его окрестностей. Причиной называли "угрозу окружения города".

К слову, 1 апреля мэр Харькова Игорь Терехов подчеркивал, что причин для эвакуации жителей города нет.

Городской глава сделал такое заявление после того, как россияне значительно усилили обстрелы Харьковской области. Также для ударов по Харькову враг начал применять управляемые авиационные бомбы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
эвакуация Харьков Война России против Украины
NEWS
Что Россия сделала с Алеппо и как Харькову избежать участи сирийского города
Что Россия сделала с Алеппо и как Харькову избежать участи сирийского города
DAILY
Что предлагает спикер Джонсон по помощи Украине и поддержит ли его Конгресс США
Дмитрий Левицкий, Милан Лелич Что предлагает спикер Джонсон по помощи Украине и поддержит ли его Конгресс США