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Спасатели показали последствия ракетных ударов по Запорожью (фото)

Фото: спасатели показали последствия ударов по Запорожью (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

Спасатели показали последствия ракетного удара по Запорожью в ночь на 6 октября. В результате атаки оккупантов есть жертвы и много пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС и ее главу Сергея Крука.

Российские войска сегодня выпустили по Запорожью семь ракет, которые попали в жилые дома. В городе зафиксированы значительные разрушения.

Фото: последствия ракетных ударов по Запорожью (t.me/dsns_telegram)

Руководитель ГСЧС Сергей Крук отметил, что спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеской атаки. Работы продолжаются, на месте работают все соответствующие службы.

"7 ракетных ударов по Запорожью! Разрушены жилые дома и жизнь. Жизнь гражданских жителей, спокойно спавших дома ночью", - добавил Крук.

Фото: последствия ракетных ударов по Запорожью (facebook.com/Сергей_Крук)

Напомним, сегодня оккупанты нанесли ракетные удары по Запорожью. Вражеские ракеты попали в жилые дома, в частности в многоэтажки.

Пока известно о двух жертвах и 10 пострадавших. Под завалами еще остаются люди.

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ракетный ударЗапорожьеГСЧС