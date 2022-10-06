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Рятувальники показали наслідки ракетних ударів по Запоріжжю (фото)

Фото: рятувальники показали наслідки ударів по Запоріжжю (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Юрченко

Рятувальники показали наслідки ракетного удару по Запоріжжю в ніч на 6 жовтня. Внаслідок атаки окупантів є жертви та багато постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС та її очільника Сергія Крука.

Російські війська сьогодні випустили по Запоріжжю сім ракет, які влучили у житлові будинки. У місті зафіксовані значні руйнування.

Фото: наслідки ракетних ударів по Запоріжжю (t.me/dsns_telegram)

Очільник ДСНС Сергій Крук зазначив, що рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ворожої атаки. Роботи тривають, на місці працюють усі відповідні служби.

"7 ракетних ударів по Запоріжжю! Зруйновані житлові будинки та життя. Життя цивільних мешканців, які спокійно спали дома уночі", - додав Крук.

Фото: наслідки ракетних ударів по Запоріжжю (facebook.com/Сергій_Крук)

Нагадаємо, сьогодні окупанти завдали ракетних ударів по Запоріжжю. Ворожі ракети влучили у житлові будинки, зокрема у багатоповерхівки.

Наразі відомо про двох жертв та 10 постраждалих. Під завалами ще залишаються люди.

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