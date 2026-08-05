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В Киеве раздаются громкие взрывы: РФ ударила баллистикой

00:29 05.08.2026 Ср
2 мин
Что известно об очередном обстреле РФ по Киеву?
aimg Эдуард Ткач
В Киеве раздаются громкие взрывы: РФ ударила баллистикой Фото: людей призвали перейти в укрытие (Getty Images)
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Россияне в ночь на 5 августа в очередной раз атаковали Киев баллистикой. В результате вражеских обстрелов в городе была слышна громкая серия взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГВА и канал Воздушных сил ВСУ.

"В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения. Просим всех жителей столицы немедленно направляться к ближайшим укрытиям и оставаться там до завершения тревоги", - говорилось в сообщении в 00:20.

Параллельно Воздушные силы ВСУ предупредили, что финансируемые фиксируют пуски баллистики на Киев. Уже в 00.22 в Киеве прозвучала первая серия взрывов. Спустя несколько минут зафиксировались новые пуски.

Обновлено в 00:33

В Киеве прямо сейчас продолжается мощная серия взрывов, поскольку враг вновь наносит удары баллистическими ракетами.

В то же время мэр Киева Виталий Кличко сообщает о работе ПВО.

"В столице работают силы ПВО. Киев и область подвергаются атаке баллистическими ракетами. Еще ракеты летят на город", - написал он.

Первые последствия

По словам Кличко, в настоящее время последствия фиксируются в Оболонском районе. В частности, там зафиксировано попадание на территории нежилой застройки.

Где объявлена тревога

По состоянию на 00:29 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как видно, сигналы продолжают поступать в большинстве областей Украины.

В Киеве раздаются громкие взрывы: РФ ударила баллистикой

Обстрел Киева

Напомним, что россияне в последние месяцы активно и регулярно атакуют Киев баллистикой, пользуясь тем, что Украина испытывает дефицит в ракетах-перехватчиках для ПВО.

Один из последних обстрелы произошел в ночь на 1 августа. Тогда враг ударил за ночь дважды. В результате обстрела последствия были зафиксированы сразу в 5 районах города.

В тот же день в Киеве вечером завершили спасательные работы, подведя итоги российской атаки. Подробнее - читайте в нашем материале.

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