В Киеве раздаются громкие взрывы: РФ ударила баллистикой
Россияне в ночь на 5 августа в очередной раз атаковали Киев баллистикой. В результате вражеских обстрелов в городе была слышна громкая серия взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГВА и канал Воздушных сил ВСУ.
"В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения. Просим всех жителей столицы немедленно направляться к ближайшим укрытиям и оставаться там до завершения тревоги", - говорилось в сообщении в 00:20.
Параллельно Воздушные силы ВСУ предупредили, что финансируемые фиксируют пуски баллистики на Киев. Уже в 00.22 в Киеве прозвучала первая серия взрывов. Спустя несколько минут зафиксировались новые пуски.
Обновлено в 00:33
В Киеве прямо сейчас продолжается мощная серия взрывов, поскольку враг вновь наносит удары баллистическими ракетами.
В то же время мэр Киева Виталий Кличко сообщает о работе ПВО.
"В столице работают силы ПВО. Киев и область подвергаются атаке баллистическими ракетами. Еще ракеты летят на город", - написал он.
Первые последствия
По словам Кличко, в настоящее время последствия фиксируются в Оболонском районе. В частности, там зафиксировано попадание на территории нежилой застройки.
Где объявлена тревога
По состоянию на 00:29 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как видно, сигналы продолжают поступать в большинстве областей Украины.
Обстрел Киева
Напомним, что россияне в последние месяцы активно и регулярно атакуют Киев баллистикой, пользуясь тем, что Украина испытывает дефицит в ракетах-перехватчиках для ПВО.
Один из последних обстрелы произошел в ночь на 1 августа. Тогда враг ударил за ночь дважды. В результате обстрела последствия были зафиксированы сразу в 5 районах города.
В тот же день в Киеве вечером завершили спасательные работы, подведя итоги российской атаки. Подробнее - читайте в нашем материале.