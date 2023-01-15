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В Днепре из-под завалов спасли женщину (фото, видео)

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Днепр, Воскресенье 15 января 2023 12:33
В Днепре из-под завалов спасли женщину (фото, видео) Фото: в Днепре из-под завалов удалось спасти женщину (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Наталия Гурковская

В воскресенье, 15 января, около 11.30, спасатели из-под завалов дома в Днепре, куда попала российская ракета, достали женщину. Сейчас разыскиваются 40 человек.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

    По информации полиции разыскивается 40 человек", – добавил он.

    Сейчас уже:

    • погиб 21 человек, из них 1 ребенок;
    • травмирован 71 человек, из них 13 детей;
    • спасены 39 человек, из них 6 детей.

    Напомним, 14 января российские оккупанты во время массового обстрела территории Украины попали в жилой дом в Днепре, и количество раненых за первые часы перевалило за полсотни человек.

    В результате российского обстрела в днепровском доме было разрушено 72 квартиры, по предварительным данным там могло жить до 200 человек. Спасатели продолжают работы по разбору завалов и поиску людей.

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