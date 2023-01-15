В Днепре из-под завалов спасли женщину (фото, видео)

В воскресенье, 15 января, около 11.30, спасатели из-под завалов дома в Днепре, куда попала российская ракета, достали женщину. Сейчас разыскиваются 40 человек.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

По информации полиции разыскивается 40 человек", – добавил он.

Напомним, 14 января российские оккупанты во время массового обстрела территории Украины попали в жилой дом в Днепре, и количество раненых за первые часы перевалило за полсотни человек.

В результате российского обстрела в днепровском доме было разрушено 72 квартиры, по предварительным данным там могло жить до 200 человек. Спасатели продолжают работы по разбору завалов и поиску людей.

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