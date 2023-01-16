Число жертв от обстрела в Днепре возросло, - Резниченко

В Днепре продолжают разбирать завалы после обстрела 14 января. В настоящее время спасатели получили 35 тел.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на публикацию главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Он заявил, что спасательная операция длится уже 40 часов, и ночью спасатели извлекли из-под завалов еще несколько тел.

"В настоящее время вражеская атака унесла жизни 35 жильцов дома. Среди них двое детей", - заявил Резниченко.

Он добавил, что ранены 75 человек, 14 из которых - дети. 39 человек удалось спасти, а судьба еще 35 жителей дома пока остается неизвестной.