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Спасатели напомнили украинцам правила пользования печами: как не допустить пожара

Украина, Воскресенье 15 октября 2023 18:36
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Спасатели напомнили украинцам правила пользования печами: как не допустить пожара Фото: спасатели напомнили украинцам правила пользования печами (pixabay.com)
Автор: Иван Носальский

В Украине с наступлением холодов стали более частыми пожары из-за неправильного использования печей. Чтобы этого избежать, необходимо придерживаться ряда правил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Спасатели отметили, что нарушение правил безопасности при использовании печей может привести к пожарам. Так, в частности, недавно в Николаевской области загорелась крыша летней кухни, в которой хозяева растопили печь.

"Призываем неукоснительно соблюдать правила эксплуатации печного отопления", - отмечают спасатели.

Они напоминают, что правила использования следующие:

  • не используйте легковоспламеняющиеся жидкости для разжигания огня;
  • следите за тем, чтобы печь не перегревалась;
  • всегда проверяйте, не появились ли на ней трещины;
  • регулярно прочищайте дымоход;
  • если пол возле печи сделан из материалов, которые легко загораются, закрепите металлический лист (50х70 см) на полу перед дверцей печи.
  • не оставляйте огонь без присмотра.

Напомним, ранее в одном из населенных пунктов Киевской области произошел пожар в производственно-складском помещении. Площадь возгорания составила около тысячи квадратных метров.

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