Спасатели напомнили украинцам правила пользования печами: как не допустить пожара
В Украине с наступлением холодов стали более частыми пожары из-за неправильного использования печей. Чтобы этого избежать, необходимо придерживаться ряда правил.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.
Спасатели отметили, что нарушение правил безопасности при использовании печей может привести к пожарам. Так, в частности, недавно в Николаевской области загорелась крыша летней кухни, в которой хозяева растопили печь.
"Призываем неукоснительно соблюдать правила эксплуатации печного отопления", - отмечают спасатели.
Они напоминают, что правила использования следующие:
- не используйте легковоспламеняющиеся жидкости для разжигания огня;
- следите за тем, чтобы печь не перегревалась;
- всегда проверяйте, не появились ли на ней трещины;
- регулярно прочищайте дымоход;
- если пол возле печи сделан из материалов, которые легко загораются, закрепите металлический лист (50х70 см) на полу перед дверцей печи.
- не оставляйте огонь без присмотра.
Напомним, ранее в одном из населенных пунктов Киевской области произошел пожар в производственно-складском помещении. Площадь возгорания составила около тысячи квадратных метров.
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