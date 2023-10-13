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Под Киевом сильный пожар ночью охватил склады (фото, видео)

Киевская область, Пятница 13 октября 2023 09:33
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Под Киевом сильный пожар ночью охватил склады (фото, видео) Фото: в городе Украинка под Киевом произошел сильный пожар на складах (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владимир Костырин

В городе Украинка Киевской области этой ночью произошел пожар на производственно-складском помещении. Площадь возгорания на кровле составила около тысячи квадратных метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"В 01:30 пожарные остановили распространение огня, еще через час ликвидировали пожар", - говорится в заявлении спасателей.

Для тушения пожара от ГСЧС были задействованы 10 единиц техники и 45 человек личного состава.

В результате ликвидации пламени были спасены деревообрабатывающие станки, помещения гаражного кооператива, производственно-складское здание, сырье и деревянные материалы.

Также огнеборцы показали кадры тушения ночного сильного пожара на складах в Украинке.

В ГСЧС добавили, что причина пожара в настоящее время устанавливается.

Напомним, недавно директор Департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций ГСЧС Украины призвал украинцев запастись огнетушителями.

Ранее сообщалось, что 23 сентября в Киеве в Голосеевском районе произошел пожар в приюте для животных. По факту огненного ЧП было открыто уголовное производство.

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