Спасательная операция в Киеве завершена: МВД назвало количество жертв и спасенных

"Более 39 часов длилась поисково-спасательная операция в Соломенском районе Киева. Сегодня в 19:20 спасатели завершили поисковые работы. Продолжается разбор конструкций", - подчеркнул министр.

По словам Клименко, только на этой локации из-под завалов достали тела 23 погибших. Всего, как сообщил министр, в столице в результате российского обстрела 17 июня погибли 28 человек, еще более 140 получили ранения.

Глава МВД рассказал, что к ликвидации последствий привлекли более 400 спасателей ГСЧС и более 200 единиц техники. Работали также:

специализированная аварийно-спасательная и инженерная техника,

беспилотники,

поисковые собаки.

Известно также, что сотрудники ГСЧС спасли из-под завалов 2 человек, еще около 50 удалось деблокировать из квартир и подъездов.

На месте работали группы психологов, благодаря чему более 220 человек получили неотложную психологическую помощь.

"Мы использовали все ресурсы, чтобы спасти жизни. Также круглосуточно на локации обеспечивали правопорядок более 300 правоохранителей. И продолжат это делать в дальнейшем, пока будет необходимость. Продолжается прием заявлений от пострадавших - уже получено почти 500 сообщений о повреждении имущества. Все данные фиксируются тщательно", - подчеркнул министр.