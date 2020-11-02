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Ryanair за пів року втратила понад 400 млн євро через пандемію

Автор: Андрій Козловський

Авіакомпанія Ryanair у другому кварталі 2020 року зазнала 226 млн євро збитків. В загальному з першим півріччям ця сума становить 411 млн євро.

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Про це повідомляє dpa.

Гендиректор компанії Майкл О'Лірі заявив, що компанія зазнала збитків через різке падіння пасажиропотоку на тлі пандемії коронавірусу. За цей рік тільки 38 млн пасажирів скористаються послугами лоукостера.

За словами О'Лірі, зараз дуже важко дати чіткий прогноз щодо майбутнього компанії через непередбачуваність заходів, які вживають уряди країн задля боротьби з пандемією коронавірусу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що лоукостер Ryanair скорочує на 40% потужності перевезення в порівнянні з минулим роком. Серед скорочених 10 рейсів з України.

Однак Ryanair запускає рейси з Херсона до Польщі за двома напрямками.

Також РБК-Україна раніше писало, що угорська лоу-кост авіакомпанія Wizz Air скасувала 24 рейси з України на листопад. Відновлення цих рейсів перенесли на початок грудня.

Прогноз погоди
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