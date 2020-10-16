Лоукостер Ryanair скасовує 10 рейсів з України, ще 36 відкладає

Фото: літак Ryanair (corporate.ryanair.com)

Ірландський лоукостер Ryanair скорочує на 40% потужності перевезення в порівнянні з минулим роком. Серед скорочених 10 рейсів з України.

Про це свідчать дані з системи пошуку квитків авіакомпанії.

Незважаючи на наявність у списку, недоступне бронювання з Києва у Бидгощ, Гданськ, Дублін, Кельн, Карлсруе, Барселону, зі Львову до Будапешту, з Одеси в Афіни та Барселону, з Харкова до Будапешту.

Також ще 36 рейсів з міст України скасовані до кінця березня 2021 року. Серед них рейси в Будапешт, Мілан, Варшаву, Вільнюс, Афіни і Рим.

Загалом взимку будуть виконуватися 15 рейсів з України. З Києва до Відня, Пафоса, Мальти, Берліна, Лондона, Манчестера, Кракова, Валенсії, Мадрида, Будапешту. Зі Львова до Лондона та Болоньї. З Одеси в Дюссельдорф, Гданськ і Краків.

Раніше повідомлялося, що угорська лоу-кост авіакомпанія Wizz Air скасувала 24 рейси з України на листопад. Відновлення цих рейсів перенесли на початок грудня.