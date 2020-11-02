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Ryanair за полгода потеряла более 400 млн евро из-за пандемии

Автор: Андрей Козловский

Авиакомпания Ryanair во втором квартале 2020 года претерпела 226 млн евро убытков. В общем с первым полугодием эта сумма составляет 411 млн евро.

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Об этом сообщает dpa.

Гендиректор компании Майкл О'Лири заявил, что компания понесла убытки из-за резкого падения пассажиропотока на фоне пандемии коронавируса. За этот год только 38 млн пассажиров воспользуются услугами лоукостера.

По словам О'Лири, сейчас очень трудно дать четкий прогноз относительно будущего компании из-за непредсказуемости мер, которые принимают правительства стран для борьбы с пандемией коронавируса.

Напомним, ранее сообщалось, что лоукостер Ryanair сокращает на 40% мощности перевозки в сравнении с прошлым годом. Среди сокращенных 10 рейсов из Украины.

Однако Ryanair запускает рейсы с Херсона до Польши по двум направлениям.

Также РБК-Украина ранее писало, что венгерская лоу-кост авиакомпания Wizz Air отменила 24 рейса из Украины на ноябрь. Возобновление этих рейсов перенесли на начало декабря.

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