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Лоукостер Ryanair запускає рейси з Херсона до Польщі

Херсон, Субота 24 жовтня 2020 14:35
Лоукостер Ryanair запускає рейси з Херсона до Польщі
Фото: літак (wikimedia by Ronnie Macdonald)
Автор: Игорь Литвиненко

Ірландський лоукостер Ryanair запускає рейси з Херсона до Польщі за двома напрямками. Рейси плануються на березень 2021 року.

Про це повідомляє Центр транспортних стратегій.

За словами директора аеропорту Херсон Віталія Кучерука, планується запуск рейсів до Кракова і Катовіце. Квитки на рейси вже можна забронювати.

Рейси до Кракова будуть здійснюватися з 30 березня двічі на тиждень - по вівторках і суботах.

У Катовіце з Херсона можна буде полетіти починаючи з 28 березня. Перельоти по цьому маршруту плануються по середах і неділях.

Раніше РБК-Україна писало, що Ryanair скорочує на 40% потужності перевезення в порівнянні з минулим роком. Серед скорочених 10 рейсів з України.

Також повідомлялося, що угорська лоукост авіакомпанія Wizz Air скасувала 24 рейси з України на листопад. Відновлення цих рейсів перенесли на початок грудня.

Крім цього з 19 жовтня почав працювати новий термінал аеропорту в Запоріжжі. Термінал почав працювати по внутрішніх рейсах. За міжнародних рейсів почнеться робота найближчим часом.

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