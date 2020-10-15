Лоукостер Wizz Air скасував більше 20 рейсів з України на листопад

Фото: літак Wizz Air (flickr.com/WizzAir)

Угорська лоу-кост авіакомпанія Wizz Air скасувала 24 рейси з України на листопад. Відновлення цих рейсів перенесли на початок грудня.

Про це повідомляє Lowcostavia.

Зокрема, були скасовані такі рейси:

з Києва:

Київ - Зальцбург скасовано до 19 грудня;

Київ - Таллінн скасовано до 4 грудня;

Київ - Ларнака скасовано до 6 грудня;

Київ - Рига скасовано до 5 грудня;

Київ - Катовіце скасовано до 6 грудня;

Київ - Лісабон скасовано до 4 грудня;

Київ - Братислава скасовано до 6 грудня;

Київ - Будапешт скасовано до 10 листопада

Зі Львова:

Львів - Вільнюс скасовано до 4 грудня;

Львів - Лісабон скасовано до 6 грудня;

Львів - Таллінн скасовано до 5 грудня;

Львів - Братислава скасовано до 5 грудня.

З Харкова:

Харків - Мілан скасовано до 19 грудня;

Харків - Відень скасовано до 4 грудня;

Харків - Берлін скасовано до 4 грудня;

Харків - Дортмунд скасовано до 4 грудня.

З Одеси:

Одеса - Берлін скасовано до 4 грудня;

Одеса - Вроцлав скасовано до 5 грудня;

Одеса - Гданськ скасовано до 5 грудня;

Одеса - Катовіце скасовано до 4 грудня;

Одеса - Братислава скасовано до 6 грудня.

З Запоріжжя:

Запоріжжі - Вроцлав скасовано до 4 грудня;

Запоріжжі - Гданськ скасовано до 5 грудня;

Запоріжжі - Краків скасовано до 6 грудня.

Пасажирам скасованих рейсів авіакомпанія пропонує переоформити бронювання на інший рейс, повернення коштів в розмірі 120% від суми на кредитний рахунок аккаунта WIZZ або повернення 100% вартості на банківську картку, з якої було здійснено платіж.

Раніше РБК-Україна писало, що Wizz Air має намір відновити рейси з Києва та Львова в Братиславу з жовтня.

Також повідомлялося, що Ryanair скоротив кількість рейсів у жовтні.