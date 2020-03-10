Ryanair скасовує всі рейси до Італії через коронавірус

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Лоукостер не буде літати в Італії до 8 квітня

Найбільша в Європі авіакомпанія-лоукостер Ryanair скасовує до 8 квітня всі рейси до Італії у зв'язку з поширенням коронавірусу в цій країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Зазначимо, ще на початку березня Ryanair планував скоротити перельоти в Італії до 25%.

Також сьогодні всі рейси до Італії та Ізраїлю скасував ще один європейський лоукостер - WizzAir.

Нагадаємо, в Міжнародній асоціації повітряного транспорту (IATA) заявили, що в разі подальшого поширення коронавірусу COVID-19 світові авіакомпанії можуть втратити близько 113 млрд доларів.

Раніше, через спалах вірусу, майже половину рейсів скасувала найбільша авіакомпанія Європи - Lufthansa. Не впоралася з економічними труднощами у зв'язку з коронавірусом і британська авіакомпанія Flybe, яка у підсумку оголосила себе банкрутом.

Також РБК-Україна повідомляло, що через коронавірус авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" скасувала перельоти до 16 країн: Італії, Швейцарії, Греції, Німеччини, Ізраїлю, Іспанії, Великобританії, Литви, Азербайджану, Туреччини, Польщі, Угорщини, Австрії, Чехії, Фінляндії та Данії.