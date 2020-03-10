Ryanair отменяет все рейсы в Италию из-за коронавируса

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Лоукостер не будет летать в Италию до 8 апреля

Крупнейшая в Европе авиакомпания-лоукостер Ryanair отменяет до 8 апреля все рейсы в Италию в связи с распространением коронавируса в этой стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Отметим, еще в начале марта Ryanair планировал сократить перелеты в Италию до 25%.

Также сегодня все рейсы в Италию и Израиль отменил еще один европейский лоукостер - WizzAir.

Напомним, в Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) заявили, что в случае дальнейшего распространения коронавируса COVID-19 мировые авиакомпании могут потерять около 113 млрд долларов.

Ранее, из-за вспышки коронавируса, почти половину рейсов отменила крупнейшая авиакомпания Европы - Lufthansa. Не справилась с экономическими трудностями в связи с коронавирусом и британская авиакомпания Flybe, которая в итоге объявила себя банкротом.

Также РБК-Украина сообщало, что из-за коронавируса авиакомпания "Международные авиалинии Украины" отменила перелеты в 16 стран: Италию, Швейцарию, Грецию, Германию, Израиль, Испанию, Великобританию, Литву, Азербайджан, Турцию, Польшу, Венгрию, Австрию, Чехию, Финляндию и Данию.