Білорусь опублікувала стенограму переговорів пілота Ryanair з диспетчером

Департамент з авіації Міністерства транспорту і комунікацій Білорусі опублікував стенограму запису переговорів диспетчера з пілотом Ryanair . Із заяви білоруської влади випливає, що екіпаж літака самостійно прийняв рішення сідати в аеропорту Мінська.

Згідно із заявою департаменту, 23 травня аеропорт Мінська отримав лист від адресата ahmed_yurlanov1988@protonmail.com про загрозу теракту над Вільнюсом. Екіпажу повідомили про озвучену загрозу і рекомендували посадити лайнер в столиці Білорусі.

При цьому уточнюється, що екіпаж літака кілька разів намагався дізнатися про джерело даної інформації.

Як пише Minsknews, зі стенограми випливає, що о 12:30 диспетчер білоруського управління повітряним рухом повідомив пілоту про інформацію про бомбу, яка надійшла.

"Щоб ви знали, у нас є інформація від спецслужб про те, що у вас бомба на борту, і вона може бути активована над Вільнюсом", - сказав диспетчер.

Диспетчер рекомендував екіпажу посадити літак в Мінську як найближчому аеропорту. Після цього протягом 16 хвилин екіпаж уточнював інформацію про небезпеку і про те, звідки прийшли рекомендації сісти в Мінську.

Потім пілот повідомив: "Ми оголошуємо надзвичайну ситуацію MAYDAY і збираємося перенаправити літак в аеропорт Мінська" і запросив дозвіл на зниження до висоти 10 тисяч футів.

Диспетчер попросив екіпаж пояснити ситуацію пасажирам і повідомити, чи є на борту небезпечні вантажі. Пілот йому відповів, що таких вантажів немає. Через дві хвилини він повідомив, що на борту знаходиться 133 людини.

Повна стенограма запису переговорів опублікована, але видання TUT.BY повідомило, що станом на 13:10 сайт зі стенограмою був недоступний.