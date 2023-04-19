Авиакомпания Ryanair готова быстро возобновить работу в Украине после войны: названы сроки
Крупнейшая авиакомпания Европы Ryanair готова возобновить работу в Украине после завершения боевых действий и открытия воздушного пространства над страной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Отмечается, что Ryanair наняла около 60 украинских пилотов и около 80 членов экипажа, которые в основном находятся на базах в Польше в ожидании открытия рынка.
По словам главного исполнительного директора Ryanair Holdings Plc Майкла О'Лири, авиакомпания планирует создать 30 маршрутов и развернуть несколько баз в стране в течение 12 месяцев после возвращения.
"Мы сможем полететь туда примерно через две недели. Мы активно ищем способы и изучаем возможности для возвращения в Украину", - сказал О'Лири.
Он прогнозирует, что восстановление Украины предоставит огромную возможность для европейского бизнеса, а авиация будет играть ключевую роль, потому что "россияне, вероятно, взорвут дороги и мосты на выезде" и самолеты станут ключевым способом передвижения.
До вторжения России в Украину и последующего закрытия воздушного пространства страны Ryanair являлась второй по величине авиакомпанией на рынке. Теперь перевозчик, по словам гендиректора, будет стремиться завоевать первенство.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что авиакомпания Ryanair нанимает значительное количество украинских пилотов и бортпроводников, чтобы быть готовым вернуться в страну после окончания войны с Россией.
Также ранее мы писали, какие авиакомпании первыми придут в Украину после открытия неба.
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