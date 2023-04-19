Авиакомпания Ryanair готова быстро возобновить работу в Украине после войны: названы сроки

Крупнейшая авиакомпания Европы Ryanair готова возобновить работу в Украине после завершения боевых действий и открытия воздушного пространства над страной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Отмечается, что Ryanair наняла около 60 украинских пилотов и около 80 членов экипажа, которые в основном находятся на базах в Польше в ожидании открытия рынка.

По словам главного исполнительного директора Ryanair Holdings Plc Майкла О'Лири, авиакомпания планирует создать 30 маршрутов и развернуть несколько баз в стране в течение 12 месяцев после возвращения.

"Мы сможем полететь туда примерно через две недели. Мы активно ищем способы и изучаем возможности для возвращения в Украину", - сказал О'Лири.

Он прогнозирует, что восстановление Украины предоставит огромную возможность для европейского бизнеса, а авиация будет играть ключевую роль, потому что "россияне, вероятно, взорвут дороги и мосты на выезде" и самолеты станут ключевым способом передвижения.

До вторжения России в Украину и последующего закрытия воздушного пространства страны Ryanair являлась второй по величине авиакомпанией на рынке. Теперь перевозчик, по словам гендиректора, будет стремиться завоевать первенство.