На ряді оборонних підприємств Житомира та Києва проходять обшуки

Фото: обшуки на оборонних підприємствах (facebook.com/mvs.gov.ua)

Обшуки проходять в рамках кримінального провадження

У середу, 2 жовтня, на території Житомира і Києва правоохоронці проводять обшуки на оборонних підприємствах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що обшуки проводять співробітники Державного бюро розслідувань спільно з Військовою прокуратурою Центрального регіону України.

"Слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження, відкритого за фактом привласнення бюджетних коштів при закупівлі комплектуючих до бронетанкової техніки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на території Житомирського бронетанкового заводу проводяться обшуки. На місці працюють спецназівці, а працівників туди не пускають.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що навесні 2018 року журнал "Новое время" опублікував матеріал, в якому стверджувалося, що нардеп Сергій Пашинський причетний до корупційної схеми на Житомирському бронетанковому заводі. Як приклад привели підозрілий контракт на поставку заводом БМП, які закупили в Польщі, куплені раніше у Чехії як металобрухт, за 20-25 тис. євро. Згодом разом з модернізацією вони обійшлися бюджету в 200 тис. доларів за одиницю.

Також повідомлялося, що ДБР відкрило кримінальне провадження стосовно колишнього генерального прокурора Юрія Луценка. Справу відкрили через можливе зловживання владою.