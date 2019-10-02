На ряде оборонных предприятий Житомира и Киева проходят обыски

Фото: обыски на оборонных предприятиях (facebook.com/mvs.gov.ua)

Обыски проходят в рамках уголовного производства

В среду, 2 октября, на территории Житомира и Киева правоохранители проводят обыски на оборонных предприятиях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Отмечается, что обыски проводят отрудники Государственного бюро расследований совместно с Военной прокуратурой Центрального региона Украины.

"Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства, открытого по факту присвоения бюджетных средств при закупке комплектующих к бронетанковой техники", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на территории Житомирского бронетанкового завода проводятся обыски. На месте работают спецназовцы, а работников туда не пускают.

Ранее РБК-Украина сообщало, что весной 2018 года журнал "Новое время" опубликовал материал, в котором утверждалось, что нардеп Сергей Пашинский причастен к коррупционной схеме на Житомирском бронетанковом заводе. В качестве примера привели подозрительный контракт на поставку заводом БМП, которые закупили в Польше, купленные ранее у Чехии как металлолом, за 20-25 тыс. евро. Впоследствии вместе с модернизацией они обошлись бюджету в 200 тыс. долларов за единицу.

Также сообщалось, что ГБР открыло уголовное производство в отношении бывшего генерального прокурора Юрия Луценко. Дело открыли из-за возможного злоупотребления властью.