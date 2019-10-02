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На Житомирському бронетанковому заводі проходять обшуки

Новини » Суспільство    02.10.2019 - 17:05
На Житомирському бронетанковому заводі проходять обшуки
Фото: Житомирський бронетанковий завод (zhbtz com)

Обшуки проходять в рамках кримінального провадження

На території Житомирського бронетанкового заводу проводяться обшуки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Житомир.Info.

Як повідомляється, на території заводу працюють спецназівці, працівників туди не пускають.

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) спільно з Військовою прокуратурою Центрального регіону України проводять на заводі слідчі дії.

"Проводяться обшуки на підставі ухвали слідчого судді в рамках кримінального провадження. Працюють ДБР, поліція під керівництвом Військової прокуратури Центрального регіону України", - повідомили в прес-службі Військової прокуратури.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що навесні 2018 року журнал "Новий час" опублікував матеріал, в якому стверджувалося, що нардеп Сергій Пашинський причетний до корупційної схеми на Житомирському бронетанковому заводі. Як приклад привели підозрілий контракт на поставку заводом БМП, які закупили в Польщі, куплені раніше у Чехії як металобрухт, за 20-25 тис. євро. Згодом разом з модернізацією вони обійшлися бюджету в 200 тис. доларів за одиницю.

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