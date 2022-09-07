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У лавах російської армії вкрай складна кадрова ситуація, - Маляр

Фото: Ганна Маляр, заступник міністра оборони України (facebook.com/ganna maliar)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти відчувають проблеми з кадрами. Вони намагаються задіяти у війні проти України нових добровольців, яким пропонують короткострокові контракти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони України Ганни Маляр в ефірі телемарафону.

"Кадрова ситуація з особовим складом нашого ворога вкрай складна. З тих фактів, які нам відомі, ми можемо робити такі висновки", - сказала Маляр.

За її словами, зараз в Росії впроваджують короткострокові тримісячні контракти для того, щоб залучити більше добровольців. При цьому тривалі контракти росіяни підписувати в більшості випадків не хочуть.

"Хоча насправді контракт на війну в Україні - це квиток в один кінець. Більшість з них вже просто не повертаються додому", - зазначила заступник міністра.

Також військове керівництво РФ пропонує потенційним добровольцям поліпшення соціального пакету.

"Вони хочуть робити для них певні соціальні пільги, тому що у них не вистачає людей, які могли б тут воювати. І тут проблема для них не тільки в тому, що ми їх дуже активно і ефективно знищуємо, але і в тому, що росіяни просто бояться сюди йти, тому що вони вже добре обізнані, в тому числі завдяки і нашій інформаційній роботі, про те, що тут з ними відбувається - вони фактично тут гарматне м'ясо", - сказала Маляр.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія провалила підготовку резервістів для війни проти України.

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