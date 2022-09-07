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В рядах российской армии крайне сложная кадровая ситуация, - Маляр

Фото: Анна Маляр, замминистра обороны Украины (facebook.com/ganna maliar)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты испытывают проблемы с кадрами. Они пытаются задействовать в войне против Украины новых добровольцев, которым предлагают краткосрочные контракты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Украины Анны Маляр в эфире телемарафона.

"Кадровая ситуация с личным составом нашего врага крайне сложная. Из тех фактов, которые нам известны, мы можем делать такие выводы", - сказала Маляр.

По ее словам, сейчас в России внедряют краткосрочные трехмесячные контракты для того, чтобы привлечь больше добровольцев. При этом продолжительные контракты россияне подписывать в большинстве случаев не хотят.

"Хотя на самом деле контракт на войну в Украине - это билет в один конец. Большинство из них уже просто не возвращаются домой", - отметила замминистра.

Также военное руководство РФ предлагает потенциальным добровольцам улучшение социального пакета.

"Они хотят делать для них определенные социальные льготы, потому что у них не хватает людей, которые могли бы здесь воевать. И здесь проблема для них не только в том, что мы их очень активно и эффективно уничтожаем, но и в том, что россияне просто боятся сюда идти, потому что они уже хорошо осведомлены, в том числе благодаря и нашей информационной работе, о том, что здесь с ними происходит - они фактически здесь пушечное мясо", - сказала Маляр.

Напомним, ранее стало известно, что Россия провалила подготовку резервистов для войны против Украины.

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