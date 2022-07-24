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Російських контрактників, які відмовились воювати, не випускають з Луганської області

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Україна, Неділя 24 липня 2022 16:59
Російських контрактників, які відмовились воювати, не випускають з Луганської області Фото: російських контрактників, які відмовились воювати, утримують в ЛНР (twitter.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

Російських контрактників, які відмовляються продовжувати участь у війні з Україною, утримують під вартою на окупованій території Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Insider.

Російським контрактникам обіцяли відпустку та можливість відмовитися від участі у бойових діях після трьох місяців служби, пише видання. Однак, коли військові вирішили залишити Україну, їх затримали та відвезли до міста Брянка Луганської області. І вже понад місяць їх тримають під вартою.

"Відвоював три місяці, вони мали їхати додому. Їх розвернули з боку Луганська та повезли туди. Посадили до прокуратури, де луганські військові займаються російськими солдатами, які написали відмову від війни. Ці люди тримають їх там через те, що вони відмовилися", - розповів батько затриманого солдата.

За його даними, контрактників утримують у жахливих умовах. Люди, які звідти приїжджають, розповідають про ями та тортури, пояснив чоловік.

Солдати, за його словами, не хочуть повертатися на фронт.

"Та краще душу богу віддати, ніж піти туди назад. Вони більше не хочуть бути по вуха в крові своїх друзів та близьких офіцерів", - розповів батько.

Його син підписав контракт ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Згодом вийшов наказ, щоб відправити контрактників на три місяці на так звану "спецоперацію".

Російське військове керівництво, за словами батька, повідомило, що не має відношення до затримання "відмовників". Там переклали відповідальність на бойовиків "ЛНР".

Нагадаємо, Збройні сили України розвіяли міф про "непереможну російську армію". Це в своїх телефонних розмовах визнають окупанти з "ЛДНР".

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