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Зеленський підписав закон про реформування ГПУ

Новини » Політика    23.09.2019 - 21:13
Зеленський підписав закон про реформування ГПУ
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законопроект був підписаний 23 вересня

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект авторства президента №1032 щодо реформування Генеральної прокуратури України. Про це свідчить інформація на сайт Верховної ради.

Зеленський підписав закон про реформування ГПУ

Останній етап проходження документа - закон підписаний, повернуто з підписом від президента.

Нагадаємо, як раніше заявив глава комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної ради Денис Монастирський, законопроект про реформу Генеральної прокуратури, зокрема, має положення про зростання зарплат прокурорів. Закон передбачає заробітну плату прокурора в розмірі від 15 прожиткових мінімумів.

Законопроект №1032 про реформування Генпрокуратури України був прийнятий Верховною радою у другому читанні. 259 народних депутатів проголосували за прийняття документа 19 вересня.

Також РБК-Україна повідомляло, що Зеленський вніс у Раду закон, в якому запропонував провести реформування Генеральної прокуратури. Відповідний законопроект був внесений як невідкладний 29 серпня.

Ризиків корупції у законопроекті №1032 Зеленського про реформування Генпрокуратури комітет Ради з питань антикорупційної політики не побачив.

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