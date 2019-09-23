Зеленський підписав закон про реформування ГПУ

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законопроект був підписаний 23 вересня

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект авторства президента №1032 щодо реформування Генеральної прокуратури України. Про це свідчить інформація на сайт Верховної ради.

Останній етап проходження документа - закон підписаний, повернуто з підписом від президента.

Нагадаємо, як раніше заявив глава комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної ради Денис Монастирський, законопроект про реформу Генеральної прокуратури, зокрема, має положення про зростання зарплат прокурорів. Закон передбачає заробітну плату прокурора в розмірі від 15 прожиткових мінімумів.

Законопроект №1032 про реформування Генпрокуратури України був прийнятий Верховною радою у другому читанні. 259 народних депутатів проголосували за прийняття документа 19 вересня.

Також РБК-Україна повідомляло, що Зеленський вніс у Раду закон, в якому запропонував провести реформування Генеральної прокуратури. Відповідний законопроект був внесений як невідкладний 29 серпня.

Ризиків корупції у законопроекті №1032 Зеленського про реформування Генпрокуратури комітет Ради з питань антикорупційної політики не побачив.