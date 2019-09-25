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Набув чинності закон Зеленського про реформування ГПУ

Новини » Політика    25.09.2019 - 16:14
Набув чинності закон Зеленського про реформування ГПУ
Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Законопроект опублікували в "Голосі України" 24 вересня

Законопроект авторства президента Володимира Зеленського №1032 про реформування Генеральної прокуратури України сьогодні, 25 вересня, набув чинності. Так, закон був опублікований у виданні "Голос України" 24 вересня.

Документ набуває чинності з дня, наступного за днем ​​опублікування.

Нагадаємо, 23 вересня глава держави підписав цей проект закону.

Як раніше заявив глава комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної ради Денис Монастирський, законопроект про реформу Генеральної прокуратури, зокрема, має положення про зростання зарплат прокурорів. Закон передбачає заробітну плату прокурорів у розмірі від 15 прожиткових мінімумів.

Відзначимо, законопроект №1032 про реформування ГПУ був схвалений Верховною радою у другому читанні 19 вересня. Так, 259 народних депутатів проголосували за прийняття документа.

Також РБК-Україна повідомляло, що Зеленський вніс до Ради закон, в якому запропонував провести реформування Генеральної прокуратури. Відповідний законопроект був внесений як невідкладний 29 серпня.

Комітет Ради з питань антикорупційної політики ризиків корупції у законопроекті Зеленського про реформування Генпрокуратури не побачив.

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