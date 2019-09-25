Набув чинності закон Зеленського про реформування ГПУ

Законопроект опублікували в "Голосі України" 24 вересня
Законопроект авторства президента Володимира Зеленського №1032 про реформування Генеральної прокуратури України сьогодні, 25 вересня, набув чинності. Так, закон був опублікований у виданні "Голос України" 24 вересня.
Документ набуває чинності з дня, наступного за днем опублікування.
Нагадаємо, 23 вересня глава держави підписав цей проект закону.
Як раніше заявив глава комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної ради Денис Монастирський, законопроект про реформу Генеральної прокуратури, зокрема, має положення про зростання зарплат прокурорів. Закон передбачає заробітну плату прокурорів у розмірі від 15 прожиткових мінімумів.
Відзначимо, законопроект №1032 про реформування ГПУ був схвалений Верховною радою у другому читанні 19 вересня. Так, 259 народних депутатів проголосували за прийняття документа.
Також РБК-Україна повідомляло, що Зеленський вніс до Ради закон, в якому запропонував провести реформування Генеральної прокуратури. Відповідний законопроект був внесений як невідкладний 29 серпня.
Комітет Ради з питань антикорупційної політики ризиків корупції у законопроекті Зеленського про реформування Генпрокуратури не побачив.