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Матіос не має наміру достроково йти у відставку

Новини » Політика    02.06.2019 - 10:26
Матіос не має наміру достроково йти у відставку
Фото: Анатолій Матіос (РБК-Україна)

Матіос заявив, що його контракт діє до жовтня 2019

Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос не планує достроково йти у відставку у зв'язку зі зміною влади. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в ефірі "112 Україна".

За словами Матіоса, його контракт у військовій прокуратурі укладений до жовтня 2019 року.

"Я так розумію, що війна не закінчиться в тій формі, в якій вона є і, так як я свідомий українець, треба буде продовжувати контракт і служити далі. Наявність військового контракту зобов'язує мене бути там, де я є", - підкреслив Матіос.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Адміністрація президента України готується внести на розгляд Верховної ради подання на звільнення генпрокурора Юрія Луценка. Зазначимо, цього тижня президент Володимир Зеленський провів першу нараду РНБО, і вона пройшла без голови ГПУ.

Луценко також заявляв, що збирається залишатися на посаді генпрокурора до виборів до парламенту. І наголосив, що повернеться в політику після того, як новий склад Верховної ради "сформує керівні органи влади".

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