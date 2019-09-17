Рябошапка проведе засідання у справі підпалу будинку Гонтарєвої

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка проведе в середу, 18 вересня, спільну нараду прокурорів і слідчих з метою розслідування пожежі в будинку колишньої глави Національного банку України Валерії Гонтарєвої. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Генеральної прокуратури України.

Зазначається, що зараз правоохоронні органи проводять невідкладні слідчі дії для встановлення обставин пожежі та перевірку всіх можливих версій по справі. Кримінальне провадження порушено за фактом умисного знищення майна.

Нагадаємо, 17 вересня невідомі підпалили будинок екс-глави НБУ Валерії Гонтарєвої. Будинок повністю згорів. Пожежникам не вдавалося його навіть згасити.

В НБУ назвали підпал будинку Гонтарєвої атаками на "всіх реформаторів, які працювали і працюють на благо України".

Посольство США в Україні призвало знайти винних у підпалі будинку. У представництві ЄС заявили, що такі дії є неприйнятними.

У прес-службі президента Володимира Зеленського відзначили, що він чекає від правоохоронців якнайшвидшого розкриття "цієї провокації". Група послів країн Великої сімки (G7) підтримала намір української влади розслідувати підпал будинку Гонтарєвої.

Голова Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що СБУ надасть всебічну підтримку в розслідуванні підпалу.