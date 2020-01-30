Рябошапка про катастрофу літака в Ірані: Україна не бачить належної реакції Ірану

Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Україна)

Питання створення міжнародної слідчої групи також ще не вирішено

Україна поки не бачить належної реакції Ірану в питанні розслідування обставин катастрофи літака в Ірані. Про це заявив генеральний прокурор України Руслан Рябошапка, в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Рябошапка зазначив, що українська сторона неодноразово зверталася із запитами про міжнародно-правову допомогу до іранського уряду. Зокрема, він сам звертався письмово до генерального прокурора Ірану.

"Ми запитували інформацію, яка необхідна для розслідування, просили про допит певного ряду людей, про отримання певних речових доказів, в тому числі залишків літака. Але відповіді на всі ці питання ми ще не отримали, - поки ми не бачимо ту реакцію з боку іранських влади, яку б хотіли бачити ", - розповів він.

Раніше повідомлялось, що військові, які підпорядковуються аятолі Алі Хаменеї, три дні приховували від президента Ірану Хасана Роухані збиття українського літака.

Як повідомляло РБК-Україна, авіакатастрофа поблизу Тегерана сталася рано вранці 8 січня 2020 року. Авіалайнер Boeing 737 авіакомпанії МАУ виконував міжнародний рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ, однак після зльоту зв'язок з ним перервався. Літак впав в 15 км від аеропорту вильоту, загинули всі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.

Так, на третій день після авіакатастрофи в Ірані офіційний Тегеран визнав, що військові збили літак.