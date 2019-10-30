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Рябошапка анонсував ще кілька подань на нардепів до Нового року

Новини » Політика     30.10.2019 - 20:59
Рябошапка анонсував ще кілька подань на нардепів до Нового року
Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Україна)

За його словами, він внесе ще два-три вистави

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка анонсував ще кілька подань на народних депутатів до Нового року. Передає кореспондент РБК-Україна.

Так, відповідаючи на питання журналістів Рябошапка підтвердив, що внесе ще кілька подань до кінця цього року.

"Я говорив про два-тра (подання - ред.). Поки залишаюся в межах цієї цифри", - заявив він.

Нагадаємо, Регламентний комітет направив подання про арешт депутата восьмого скликання Ярослава Дубневича на розгляд Верховної ради. Генеральна прокуратура України готова повідомити про підозру Дубневичу по справі про виведення з активів "Укрзалізниці" на 93 млн гривень.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що санкція статті, за якою Дубневича можуть притягнути до кримінальної відповідальності, передбачає до 12 років позбавлення волі.

Крім того, Руслан Рябошапка повідомив, що екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян надав Генеральній прокуратурі України покази про вплив Ярослава Дубневича на діяльність "Укрзалізниці".

У справі виведення активів з "Укрзалізниці" вже повідомлено про підозру 8 особам Рябошапка: до справи ПриватБанку можуть бути причетні колишні топ-чиновники
Новини України представлениеРуслан Рябошапка
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