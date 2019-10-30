ГПУ отримала покази свідків про вплив Дубневича на діяльність УЗ

Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Україна)

Серед свідків екс-міністр інфрастуктури Володимир Омелян

Колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян надав Генеральній прокуратурі України (ГПУ) свідчення про вплив Ярослава Дубневича на діяльність "Укрзалізниці". Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Рябошапка під час засідання комітету з питань регламенту, передає кореспондент РБК-Україна.

Генпрокурор наголосив, що Омелян виступає у справі в якості свідка.

"Допитаний в якості свідка колишній міністр інфраструктури, колишній перший заступник міністра інфраструктури у своїх показах підтвердили факт впливу Дубневича Ярослава на діяльність ПАТ "Укрзалізниця", його філій та підприємств через підконтрольних йому службових осіб, в тому числі члена правління ПАТ "Укрзалізниця" Сергія Михальчука, екс-першого заступника філії ЦЗВ "Укрзалізниця" Ігоря Пушкаренко", - заявив Рябошапка.

За його словами, Дубневич також впливав на виділення коштів з державного бюджету як народний депутат.

"Наприклад, 13 травня 2013 року під час засідання транспортного комітету Верховної ради Дубневич висловлює незадоволення розподілом коштів. Зокрема, незадоволення стосується виділення лише 300 млн з двух мільярдів гривень на закупівлю матеріалів верхньої будової колії. Верхню будову колію, в свою чергу, виробляють корпорації КРТ та Дніпропетровський стрілочний завод. Є ознаки того, що Ярослав Дубневич лобіював виділення грошових коштів з бюджету "Укрзалізниці" саме на закупівлю товарів саме тих підприємств, які він контролював. Це підтверджується стенограмами засідань транспортного комітету Верховної ради", - додав генпрокурор.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура готує нардепу Ярославу Дубневичу повідомлення про підозру в двох епізодах. Один з епізодів стосується корупційних схем у рамках закупівель для підприємства "Укрзалізниці".

Крім того, генпрокурор Рябошапка заявив, що у справі, пов'язанній зі зловживанням на "Укрзалізниці" було повідомлено про підозру 8 особам. Також він додав, що у ГПУ є доказова база про вчинення злочину народним депутатом Ярославом Дубневичем.