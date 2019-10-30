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Дубневичу загрожує до 12 років позбавлення волі, - генпрокурор

Новини » Політика    30.10.2019 - 18:00
Дубневичу загрожує до 12 років позбавлення волі, - генпрокурор
Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Україна)

Колишній нардеп звинувачується у відмиванні грошей за допомогою корупційних схем

Санкція статті, за якою народного депутата 8-го скликання Ярослава Дубневича можуть притягнути до кримінальної відповідальності, передбачає до 12 років позбавлення волі. Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Рябошапка, передає кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, що екс-нардеп звинувачується у відмиванні грошей за допомогою корупційних схем.

"Дубневич, будучи керівником транспортного комітету, організував схему, по якій була організована закупівля стрілочних переходів між двома державними підприємствами з участю двох фірм-прокладок, в результаті чого держава втратила 93 млн гривень. Це пов'язано з розтратою державних коштів і відмиванням цих грошей... Все залежить від багатьох обставин, але максимальна санкція покарання - 12 років, здається", - заявив Рябошапка.

За його словами, якщо комітет підтримає подання ГПУ про зняття недоторканності, Рада зможе розглянути його у сесійній залі вже 31 жовтня.

"Парламент може розглянути завтра. Якщо буде включено до порядку денного, очевидно, що завтра це питання буде розглянуто. Щодо того, чи може бути затримання власне в парламенті, в сесійній залі.. Це можливо, але я не прихильник такого. Будемо наполягати, щоб парламент дав згоду на затримання і застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту", - додав він.

Раніше повідомлялося, що на думку процесуального керівника САП, докази які були вказані, є достатніми для повідомлення Дубневичу про підозру.

Нагадаємо, раніше екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян надав Генеральній прокуратурі свідчення про вплив Дубневича на діяльність "Укрзалізниці". Омелян виступає у справі в якості свідка.

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