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Рвы и бетонные бункера. Оккупанты укрепляются у мостов в Мариуполе (фото)

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Мариуполь, Понедельник 15 мая 2023 11:34
Рвы и бетонные бункера. Оккупанты укрепляются у мостов в Мариуполе (фото) Фото: оккупанты укрепляются у мостов в Мариуполе, строя рвы и бетонные бункеры (иллюстрация\GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты строят укрепления у мостов во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области. Они появились там в последние месяцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

По его словам, укрепления появились у каждого моста через реки Кальчик и Кальмиус и растянулись по Мариуполю и в окрестностях, и в поселках.

"Можете сами увидеть - рвы, бетонные бункеры с огневыми точками. Все замаскировано. Без знания, что оно там есть - увидеть сложно. Все укрепления построены за последние месяцы", – рассказал он.

По мнению Андрющенко, это говорит о том, что россияне готовятся сражаться за Мариуполь, поэтому не стоит недооценивать сложность работы для ВСУ, которая впереди.

"Худшее для города - это точно добьет город. Потому что атакующая обороняющаяся русня все превращает в пепел. Хуже всего для мариупольцев - их будут держать заложниками и живым щитом оккупанты. Что делать? Уезжать, пока можно", - добавил советник мэра.

Как сообщалось, в небе над временно оккупированным Мариуполем 10 мая была замечена активность авиации врага. На этот раз в сторону Запорожья.

К тому же оккупационные войска начали активно опрокидывать тяжелую технику через Мариуполь. Ее перевозят в направлении Запорожской области.

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