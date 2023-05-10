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В Мариуполе в сторону Запорожья фиксируют активность российской авиации

Новина українською →
Мариуполь, Среда 10 мая 2023 14:16
В Мариуполе в сторону Запорожья фиксируют активность российской авиации Фото: в Мариуполе в сторону Запорожья фиксируют активность российской авиации (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В небе над временно оккупированным Мариуполем сегодня, 10 мая, заметили активность авиации врага. На этот раз в сторону Запорожья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Снова пошла авиация над Мариуполем в сторону Запорожья. Не пренебрегайте тревогами", - написал Андрющенко.

В Мариуполе в сторону Запорожья фиксируют активность российской авиации

Фото: в Мариуполе в сторону Запорожья фиксируют активность российской авиации (t.me/andriyshTime)

Отметим, что последнее время авиация оккупационной армии часто кружит над Мариуполем. В частности, среди направлений фиксируются разные оккупированные населенные пункты Запорожской области.

При этом интенсивность движения российской техники через оккупированный город постоянно растет.

Напомним, что 4 мая в Мариуполе также фиксировали активизацию самолетов оккупантов, они направлялись в сторону Бердянска.

После этого, на следующий день, 5 мая вражеская авиация снова активно кружила над городом и двигалась в направлении Пологов (Запорожская область).

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