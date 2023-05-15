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Рови та бетонні бункери. Окупанти укріплюються біля мостів у Маріуполі (фото)

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Маріуполь, Понеділок 15 травня 2023 11:34
Рови та бетонні бункери. Окупанти укріплюються біля мостів у Маріуполі (фото) Фото: окупанти укріплюються біля мостів у Маріуполі, будуючи рви та бетонні бункери (ілюстрація\GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти будують укріплення біля мостів у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області. Вони з'явились там в останні місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

За його словами, укріплення з'явилися біля кожного мосту через річки Кальчик та Кальміус та розтягнулись по Маріуполю та на околицях, та у селищах.

"Можете самі побачити - рви, бетонні бункери з вогневими точками. Все замасковано. Без знання, що воно там є - побачити складно. Всі укріплення побудовано за останні місяці", - розповів він.

На думку Андрющенка, це говорить про те, що росіяни готуються битись за Маріуполь, тому не варто недооцінювати складність роботи для ЗСУ, яка попереду.

"Найгірше для міста - це точно доб’є місто. Бо русня, що атакує, що обороняється - все перетворює на попіл. Найгірше для маріупольців - їх будуть тримати заручниками та живим щитом окупанти. Що робити? Виїжджати, поки можна", - додав радник мера.

Як повідомлялось, у небі над тимчасово окупованим Маріуполем 10 травня помітили активність авіації ворога. Цього разу в бік Запоріжжя.

До того ж окупаційні війська почали активно перекидати важку техніку через Маріуполь. Її перевозять у напрямку Запорізької області.

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