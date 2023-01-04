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Разрушения, пожар и раненый: детали вечернего удара по Запорожью

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Запорожье, Среда 04 января 2023 09:28
Разрушения, пожар и раненый: детали вечернего удара по Запорожью Фото: появились подробности вечернего удара по Запорожью (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска ударили по Запорожью ракетами С-300. В результате вечерней вражеской атаки ранен человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя главы ОП Кирилла Тимошенко.

"Ракетный удар по городу. Враг применил ракеты С-300. Оккупанты ударили по объекту инфраструктуры. 1 человек получил ранения. На месте удара возник пожар, разрушены два складских здания", - написал Тимошенко.

По его словам, взрывной волной был поврежден 5-этажный жилой дом и припаркованные рядом автомобили.

В настоящее время работы по ликвидации последствий продолжаются.

Фото: появились подробности вечернего удара по Запорожью (t.me/tymoshenko_kyrylo)

Напомним, вечером 3 января в Запорожье раздались взрывы. Впоследствии появилась информация, что россияне нанесли ракетный удар по окрестностям города.

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