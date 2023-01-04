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Руйнування, пожежа та поранена: деталі вечірнього удару по Запоріжжю

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Запоріжжя, Середа 04 січня 2023 09:28
Руйнування, пожежа та поранена: деталі вечірнього удару по Запоріжжю Фото: з'явилися подробиці вечірнього удару по Запоріжжю (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська вдарили по Запоріжжю ракетами С-300. Внаслідок вечірньої ворожої атаки є поранена людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника голови ОП Кирила Тимошенка.

"Ракетний удар по місту. Ворог застосував ракети С-300. Окупанти вдарили по об’єкту інфраструктури. 1 людина отримала поранення. На місці удару виникла пожежа, зруйновано дві складських будівлі", - написав Тимошенко.

За його словами, вибуховою хвилею було пошкоджено 5-поверховий житловий будинок та припарковані поруч автомобілі.

Наразі роботи з ліквідації наслідків тривають.

Фото: з'явилися подробиці вечірнього удару по Запоріжжю (t.me/tymoshenko_kyrylo)

Нагадаємо, ввечері 3 січня у Запоріжжі пролунали вибухи. Згодом з'явилася інформація, що росіяни завдали ракетного удару по околицях міста.

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