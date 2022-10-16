В Рубежном "кадыровцы" выселяют жителей из их домов, - Гайдай
"Кадыровцы" в оккупированном Рубежном Луганской области выселяют жителей из их домов. Туда же заселяются их офицеры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в эфире телемарафона.
По его словам, коллаборанты предоставляют оккупантам информацию о хороших домах в городе. Из-за страха чеченцы часто меняют "жилье".
"Размещаются (чеченцы - ред.) по домам в сельской местности. Они надолго не задерживаются, очень часто меняют дома, потому что уже опасаются, что что-то у них там будет взрываться", - заявил глава ОВА.
Также Гайдай отметил, что оккупанты минируют все вдоль всей линии фронта в Луганской области. Речь идет о мостах, дорогах, зданиях. В частности, вражеские войска заминировали подъездные дороги в сторону Сватово и Кременной.
Напомним, СБУ разоблачила в Луганской области еще 30 коллаборантов, причастных к похищениям и пыткам жителей.
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