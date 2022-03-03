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Росіяни нанесли авіаудар по Ізюму. Шість загиблих (фото)

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Четвер 03 березня 2022 01:32
Росіяни нанесли авіаудар по Ізюму. Шість загиблих (фото) Фото: наслідки російського авіаудару по Ізюму (t.me/UkraineNow)
Автор: Володимир Костирін

Авіація російських окупантів знову вдарила по мирному населенню. У ніч на 3 березня бомбардування зазнало місто Ізюм Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника мера міста Вадима Мацокіна.

Бомби впали на багатоповерхівку та приватний будинок.

За оновленими даними, кількість жертв - вже шість людей, серед яких є діти.

"В результаті попадання снаряду в житловий будинок по вул. Українській загинуло 6 людей. З НИХ ДВОЄ ДІТЕЙ", - йдеться у повідомленні.

Кількість поранених наразі уточнюється.

Росіяни нанесли авіаудар по Ізюму. Шість загиблих (фото)

Російські окупанти завдали авіаудару по житлових будинках в Ізюмі (фото: t.me/UkraineNow)

Раніше ввечері 2 березня в центрі Харкова від обстрілу адмінбудівель загинули 4 людини, 15 отримали травми.

Нагадаємо, 28 лютого Харків кілька разів піддався масованому ракетному і артилерійському обстрілу. Окупанти використовували РСЗВ" Град", артилерію великого калібру і ракети.

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