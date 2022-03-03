Росіяни нанесли авіаудар по Ізюму. Шість загиблих (фото)
Авіація російських окупантів знову вдарила по мирному населенню. У ніч на 3 березня бомбардування зазнало місто Ізюм Харківської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника мера міста Вадима Мацокіна.
Бомби впали на багатоповерхівку та приватний будинок.
За оновленими даними, кількість жертв - вже шість людей, серед яких є діти.
"В результаті попадання снаряду в житловий будинок по вул. Українській загинуло 6 людей. З НИХ ДВОЄ ДІТЕЙ", - йдеться у повідомленні.
Кількість поранених наразі уточнюється.
Російські окупанти завдали авіаудару по житлових будинках в Ізюмі (фото: t.me/UkraineNow)
Окупанти сьогодні бомбили Ізюм (Харківська область)— ВТОРАЯ ВОЛНА Covid-19 ОДЕССА (@Odessa8436) March 2, 2022
У житловому будинку загинула родина із дитиною. Кількість поранених уточнюється. pic.twitter.com/9PsZNajgh6
Раніше ввечері 2 березня в центрі Харкова від обстрілу адмінбудівель загинули 4 людини, 15 отримали травми.
Нагадаємо, 28 лютого Харків кілька разів піддався масованому ракетному і артилерійському обстрілу. Окупанти використовували РСЗВ" Град", артилерію великого калібру і ракети.
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