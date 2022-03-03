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Россияне нанесли авиаудар по Изюму. Шесть погибших (фото)

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Четверг 03 марта 2022 01:32
Россияне нанесли авиаудар по Изюму. Шесть погибших (фото) Фото: последствия российского авиаудара по Изюму (t.me/UkraineNow)
Автор: Владимир Костырин

Авиация российских оккупантов снова ударила по мирному населению. В ночь на 3 марта бомбардировку подвергся город Изюм Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя мэра города Вадима Мацокина.

Бомбы упали на многоэтажку и частный дом.

По обновленным данным, количество жертв - уже шесть человек, среди которых есть дети.

"В результате попадания снаряда в жилой дом по ул. Украинской погибли 6 человек. ИЗ НИХ ДВОЕ ДЕТЕЙ", - говорится в сообщении.

Количество раненых уточняется.

Россияне нанесли авиаудар по Изюму. Шесть погибших (фото)

Российские оккупанты нанесли авиаудар по жилым домам в Изюме (фото: t.me/UkraineNow)

Ранее вечером 2 марта в центре Харькова от обстрела админзданий погибли 4 человека, 15 получили травмы.

Напомним, 28 февраля Харьков несколько раз подвергся массированному ракетному и артиллерийскому обстрелу. Оккупанты использовали РСЗО "Град", артиллерию крупного калибра и ракеты.

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