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У центрі Харкова від обстрілу адмінбудівель загинуло 4 особи, 15 отримали травми

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Харків, Середа 02 березня 2022 18:18
У центрі Харкова від обстрілу адмінбудівель загинуло 4 особи, 15 отримали травми Фото: у Харкові загинули 4 особи від ракетного осбтрілу (t.me/nexta_live)
Автор: Наталія Юрченко

В результаті ракетного обстрілу центральної частини Харкова зранку 2 березня загинуло 4 особи. Ще 15 місцевих жителів отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію.

Відомо, що 2 березня близько 08:10 у Харкові російські літаки бомбардували центральний квартал міста. Під обстріл потрапили танкове училище, університет повітряних сил та управління поліції.

За попередніми даними, в результаті події загинула одна цивільна особа та 3 поліцейських, 15 людей отримали травми.

На місці трагедії працюють слідчі та спецслужби. За фактом обстрілу відкрито кримінальну справу за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 8 до 12 років.

Нагадаємо, за останні два дні в Херсоні під час наступу ворожих російських військ загинуло понад тридцять мирних мешканців.

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