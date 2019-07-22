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Помер гендиректор МАГАТЕ

Новини » Суспільство    22.07.2019 - 16:07
Помер гендиректор МАГАТЕ
Фото: Юкія Амано

Останнім часом Юкія Амано нарікав на проблеми зі здоров'ям

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) 72-річний Юкія Амано помер. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що останнім часом Амано мав серйозні проблеми зі здоров'ям, тому планував достроково залишити свою посаду. 

"У зв'язку зі смерттю Амано на будівлях штаб-квартири МАГАТЕ в Відні приспущено прапор Організації Об'єднаних Націй", - передає агенція новин dpa. 

Відзначимо, за період роботи Амано на посаді МАГАТЕ в 2015 році була укладена угода щодо ядерної програми Ірану, яка дозволяє Тегерану використовувати ядерну енергію в мирних цілях, але забороняє вести розробку ядерної зброї.

Як повідомляло РБК-Україна, МАГАТЕ на початку липня скликало екстрене засідання для обговорення ситуації щодо ядерної програми Ірану після того, як було підтверджено порушення положень Спільного всеосяжного плану дій (СВПД). Зокрема, Іран вперше перевищив ліміт зберігання збагаченого урану. Країни Євросоюзу вже звернулися до Тегерану з застереженням від подальших порушень СВПД.

Нагадаємо, конфлікт США і Ірану загострився після відмови з боку Тегерана виконувати частину зобов'язання в рамках СВПД. У відповідь на такі дії в травні 2018 Дональд Трамп заявив, що Америка вийшла з договору в односторонньому порядку. Вашингтон також посилив санкції проти Ірану.

 

 

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